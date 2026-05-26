Partido sin tensión para clausurar una Liga de suspenso

La Cultural bajaba el pasado domingo el telón a la Liga. Bien es cierto que a los de Rubén de la Barrera aún le resta un partido por jugar, y que nadie quiere acabar como el último de la tabla. Pero con el descenso a Primera Federación ya consumado, los leoneses viajan a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad B ajenos a un aliciente de necesidad o meta que ya no pueden alcanzar.

Edgar Badía, baja por sanción para el partido ante la Real Sociedad B Edgar Badía no podrá despedir la temporada en San Sebastián. El portero de la Cultural, que había jugado los 41 encuentros de Liga como titular, dejará el sábado su puesto a Bañuz en el partido que medirá a los leoneses con la Real Sociedad B. Lo será por lesión ni tampoco por decisión técnica, dado que Badía ha demostrado ser de lo mejor del equipo. La quinta amarilla que recibía ante el Burgos le hace cumplir el ciclo con un partido de sanción.

Con bajas y la moral en negativo quizás el único aliciente, si así se puede sobredimensionar el reto, pasa por evitar acabar la campaña en el puesto de colista. La Cultural transita a falta de jugarse la última jornada en la penúltima posición con los mismos puntos que el Real Zaragoza, pero por aquello del average particular en el empate de puntos, con mejores números que los maños. Solo eso porque ambos comparten además del descenso alguna cosa más en un campeonato decepcionante.

El hecho de ser los más goleados con un déficit en la comparación entre goles anotados y encajados y el ser los que menos encuentros han ganado (la Cultural con nueve y el Zaragoza con ocho) justifica su puesto en los infiernos y en el caso de los leoneses los lleva a vivir una última jornada insignificante, triste y purgando con el descenso sus errores.

Aunque entrenador y jugadores recalcan que cada partido, se juegue lo que se juegue, hay que afrontarlo con el máximo interés y predisposición, el hecho de no ventilarse nada no ayuda a que se augure un pulso para recordar. Un partido precisamente entre dos equipos que la pasada ascendían a Segunda, los leoneses de forma directa y el filial de la Real Sociedad a través del play off. Un año después la Cultural vuelve a 1ª RFEF y la Real Sociedad B se quedará en la segunda categoría del fútbol español.