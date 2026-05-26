Don Bosco se apunta la victoria en el Torneo Juvenil Ciudad de Astorga

Los campos deportivos de Cosamai y la Eragudina albergaron la tercera edición del Torneo Juvenil Ciudad de Astorga con la participación de dos equipos del Atlético Astorga y los equipos juveniles de Trobajo, San Andrés, Veguellina y Don Bosco de Valladolid.

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En la final celebrada en el campo de la Eragudina, el equipo vallisoletano se impuso al Veguellina, proclamándose campeón. Más de 100 jugadores de estos cinco clubs, se reunieron durante la jornada en un evento que, además de deportivo, ha supuesto confraternización entre jugadores de los clubs. Este tipo de torneos y jornadas, impulsadas desde el Ayuntamiento, están concebidas como jornadas de promoción del deporte, de apoyo a los clubes y de crecimiento personal y deportivo de los jugadores participantes.

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