Vuelta al trabajo del conjunto de Nafti sin Andrés Prieto

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Después de entrenar el domingo y descansar el lunes, el plantel deportivista regresó este martes a los entrenamientos. Además de la ausencia de Vasco por su grave lesión, ayer no estuvo presente en la sesión del Jesús Tartilán Andrés Prieto. El arquero tenía permiso del club para ausentarse por asuntos personales. El trabajo se desarrolló en medio de un intenso calor.

No se esperan muchas novedades en el once de cara al sábado y quizá el técnico podría repetir el equipo de salida, auqnue existe al duda de si Frimpong podría volver a ser de la partida en detrimento de Fede San Emeterio.

Mañana, nueva sesión matinal de trabajo para seguir preparando el debut en el play off.