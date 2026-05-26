Sariegos homenajea al equipo de balonmano por subir a 1ª Nacional

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El Ayuntamiento de Sariegos, con su alcalde, Roberto Aller Llanos, y el equipo de gobierno al frente, quiso felicitar al BM Sariegos, tras una temporada inmaculada que redondeó en la fase de ascenso, en la que festejaron el ascenso a Primera División.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento recibió en la Casa Consistorial a la plantilla, al cuadro técnico que encabezan Guillermo Algorri y Rodrigo Sampedro y a una directiva que ha sabido llevar al club a un gran éxito con su trabajo callado. Un éxito que el alcalde de Sariegos definía de «histórico y un orgullo para el Ayuntamiento de Sariegos ver cómo sigue creciendo el Club Balonmano Sariegos con este ascenso a Primera División Nacional Masculina, que ha logrado en Redondela». Fue un acto cargado de emoción, orgullo «y reconocimiento al trabajo, al sacrificio y al compromiso de un equipo que ha llevado el nombre de nuestro municipio a lo más alto. Queríamos mostrar nuestra felicitación a los jugadores, técnicos y dirigentes», explicaba Roberto Aller Llanos.

La plantilla compartió con los presentes en el recibimiento las medallas y el trofeo conquistado, «que son los símbolos del esfuerzo y de la ilusión de una temporada. Y desde el Ayuntamiento quisimos corresponder entregando una placa como reconocimiento a este logro histórico para el deporte de Sariegos. Bajo la bandera del León, que es el símbolo de la lucha, las raíces y el sentimiento que compartimos por nuestra tierra y nuestros pueblos, celebramos juntos un éxito que ya forma parte de la historia del municipio», concluía el alcalde de Sariegos.