Éxito de la Liguilla sub-21 de Castilla y León en el Club de Golf de León

Entrega de trofeos a los mejor clasificados de la Liguilla Sub-21 de Castilla y León.DL

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La II Liguilla sub-21 de Castilla y León celebrada en el Club de Golf de León se convirtió en todo un éxito y elevó a media docena de jugadores a lo más alto del podio. En la categoría Hándicap Alevín el triunfo fue para Jaime Pardo González con Pablo Rodríguez ocupando la segunda posición.

En Hándicap Infantil Roberto Niño Riaño era el primer clasificado con Mateo Fernández Arteaga ocupando la segunda posición. Y en Hándicap Sub-21, Hugo Montero Hidalgo se hacía con la victoria por delante de Rodrigo Gallego Sánchez, segundo.

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