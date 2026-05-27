La Nave Centro de Escalada cumple diez años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Llega un año más uno de los mejores eventos de escalada de la provincia. Y es que La Nave Centro de Escalada celebra este sábado 30 de mayo su décimo aniversario. Está ubicada en la Calle Maestro Jusquin número 30, en la ciudad de León cerca del campus universitario.

El evento consistirá en una competición para los participantes que se hayan apuntado, que tendrá una fase clasificatoria por la mañana y la gran final a las 18.00 de la tarde.

La hora de comer estará amenizada por la charanga Los Míticos y por la tarde, después de la final, habrá un sorteo de material y concierto en directo a cargo de Vermuzazo. Cerrará el evento DJ Oso Picón para culminar un día fabuloso. Y no hace falta ser escalador para pasarse por la fiesta.