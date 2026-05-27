Alexia deja el Barça: su despedida, en fotos

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La capitana del Barcelona Alexia Putellas, que este martes ha anunciado su marcha del club catalán al final de esta temporada, ha asegurado que la presente "solo es una etapa" que se acaba y que por su suerte: "nací culer y moriré culer".

En un vídeo publicado en las redes sociales, Putellas ha agradecido el cariño recibido durante sus catorce años como azulgrana y todo lo vivido en este tiempo.

"Culers, recuerdo la primera vez que escuché vuestros gritos. Tenía seis años y era la primera vez que iba al Camp Nou con mi padre. En aquel momento solo veía a hombres jugar en el estadio y nunca me habría imaginado que, allí mismo, algún día seríais más de 90.000 culers los que gritaríais mi nombre", ha comentado la vallesana.

Alexia asegura que aun puede sentir "la ilusión de la primera vez" que jugó con la camiseta del Barça, "en las categorías inferiores", unas declaraciones que se acompañan de unas imágenes en sus primeros años como azulgrana.