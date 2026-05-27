La Cultural Leonesa quiere acabar el curso con buen sabor de boca

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural acabará su participación en Segunda División este sábado 30 de mayo en el estadio de Zubieta contra el filial de la Real Sociedad. El equipo recupera a Iván Calero tras su sanción de dos partidos. La recuperación de Rodri Suárez en una mermada defensa con su ausencia está aún por determinar.

El concurso de los equipos dependientes en el fútbol profesional es sin duda un tema abierto en España. En otros países como Francia, Alemania o Escocia, donde los filiales también compiten en la pirámide de las categorías futbolísticas junto con primeros equipos, los segundos conjuntos no pueden ascender a la categoría que marque el inicio del fútbol profesional, ya que son equipos cuya finalidad es la de crear y promover canteranos. Por ello, aunque ocupen plazas de ascenso esa promoción se mueve al siguiente clasificado.

Igual que los filiales fueron excluidos de su participación en la Copa del Rey desde la temporada 1990-1991, las instancias que manejan el fútbol español deberían plantearse la Primera Federación como categoría tope para este tipo de equipos. La Real Sociedad B ya tiene la permanencia asegurada, pero es que otros cuatro equipos (Celta Fortuna, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño y Villarreal B) están luchando por obtener su sitio en el fútbol profesional.

Barzic se va a la sub-21 croata

El central balcánico no defenderá la camiseta culturalista por una última vez, ya que se marcha para defender la ajedrezada de su combinado nacional sub-21. Los croatas jugarán el mismo 30 de mayo contra Grecia, el 3 de junio contra Catar y el 6 de junio contra la República de Irlanda. El central tiene contrato con el Elche hasta junio de 2028 y ha encadenado dos cesiones consecutivas en la Liga Hypermotion, primero con el Eldense y este año con la Cultural. Está por ver si tendrá la oportunidad de jugar en Primera o volverá a buscar acomodo en Segunda División.