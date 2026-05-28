Asier Goiria, a la izquierda, toma la primera decisión como director deportivo de la Cultural Leonesa, contraria a la que ha mantenido Natichu Alvarado.DL

El director deportivo de la Cultural, Asier Goiria, demuestra personalidad y saber lo que quiere en su primera toma de decisión como máximo responsable en la dirección deportiva: “Agradecemos a Rubén su profesionalidad como entrenador del equipo. No hay dudas sobre Rubén a nivel de entrenador. Se trata de una decisión meditada antes de tomarla".

A continuación, matiza: "Le dimos muchas vueltas ante de decidirnos. En un principio, había predisposición para arrancar de cero. No existió ese match. Es necesario sentir y encontrarse. Por ‘h’ o por ‘b’ no fue así. A veces no surge ese match. Estamos hablando de fútbol".

Asier Goiria tiene en cartera lo que quiere para suplir a De la Barrera: "Las ideas las tengo claras. Vamos a ver que pasa con las reuniones”.