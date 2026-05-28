De la Barrera: "Se trata de una decisión natural que viene de atrás"

De la Barrera no será el entrenador de la Cultural para la próxima temporada.ÁNGELOPEZ

Rubén de la Barrera deja de ser entrenador de la Cultural para la próxima temporada y se despedirá con el partido de este sábado frente a la Real Sociedad B en Zubieta, a partir de las 16.15 horas, con la presencia de "Miguel Bañuz y Eneko Satrústegui en el once titular", según confirma el mister gallego, aunque Édgar Badía esté sancionado por acumulación de cinco cartulinas amarillas. El técnico coruñés afirma tras confirmar el club leonés su no continuidad: "Se trata de una decisión natural que viene de atrás. No se puede ir contra natura”.

A continuación, el propio preparador añade: “Quiero tener un agradecimiento infinito a nuestra afición".

Finalmente, De la Barrera manifiesta: “La afición tiene que estar con su equipo. Estoy seguro de que Goiria va a acertar. La afición tiene que estar con el nuevo proyecto".