Histórico debut de Alicia Flórez en la WNBA

Alicia Flórez hizo historia en la madrugada de este jueves en España para el baloncesto leonés. La base-escolta se convertía en la primera leonesa en jugar en la WNBA, la meca del baloncesto mundial.

Su debut se producía precisamente en el partido que su equipo, Washinton Mystics disputaba frente a Seattle Storm.

WASHINGTON MYSTICS

Y en esa jornada que guardará para el recuerdo, apenas unas semanas después de incorporarse a la franquicia norteamericana, Alicia demostraba su calidad siendo una de las jugadoras destacadas en el triunfo de las Mystics.

Alicia anotaba nueve puntos a los que añadía cinco rebotes y tres asistencias en un pulso en el que saboreaba las mieles de la victoria por 64-78 frente a un rival en el que milita otra española, Awa Fam.

Su actuación le hace ganar enteros para que su contrato de desarrollo se convierta ya en uno más importante con el fin de ampliar su vinculación más allá de los 12 partidos que estipula dicha situación.

WASHINGTON MYSTICS

Para Alicia Flórez, que lleva pocas semanas en Estados Unidos donde se ha adaptado a la perfección a la mejor Liga del mundo, estos últimos meses están resultado brillantes. Además de su fichaje por las Washington Mystics de la WNBA y debut en la madrugada del miércoles a jueves hora española, lograba el reconocimiento dentro de la Liga Femenina con su designación como Jugadora Revelación. Además ha sido incluida en el Quinteto Ideal de la competición en la que llevó a su equipo, el Durán Maquinaria ensino, a los play poff por el título.Poco más se puede pedir en tan poco tiempo.