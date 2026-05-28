Otro filial en el camino de un ascenso para la Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El debate sobre la participación de equipos dependientes en el play off vuelve a estar en la calle. 4 de los 8 aspirantes lo son y además está uno inmerso en cada eliminatoria. La Deportiva se ha enfrentado en la Liga a los filiales del Real Madrid y Athletic Club, contra los que ha sumado una derrota y una victoria en ambos casos, Atlético Osasuna, contra el que empató fuera y perdió en casa, y RC Celta, igualando en El Toralín y perdiendo en Vigo. En el play off se mide al del Atlético de Madrid en semifinales y en caso de pasar a la final, podría volver a enfrentarse al del cuadro vigués.

A lo largo de la Historia la SDP se ha visto las caras con 4 filiales en fases de ascenso. En 2 ocasiones los duelos fueron en eliminatorias y en otras 2 en liguillas.

FABRIL

En la fase de ascenso a 2ª División de la temporada 1963-1964 la formación berciana cayó a las primeras de cambio contra el conjunto coruñés. 2-2 empató en Santa Marta con goles de Salví y Carmelo y 2-1 cayó en Riazor con tanto de Enrique.

MALLORCA ATLÉTICO

La Deportiva peleaba por subir a 2ª División B. Tras eliminar al Eldense por penaltis, el último escollo es el filial bermellón. En Fuentesnuevas, 1-1 con tanto de Montes, y en el Luis Sitjar, también 1-1 con gol de Tinín. De nuevo a penaltis, la Deportiva cae 5-4 al mandar Luis Quindós su tiro al poste. Era junio de 1986.

COMPOSTELA B

Tras ganar 0-1 en San Lázaro en la 5ª jornada de la liguilla con gol de Chispi Vázquez, al equipo berciano le bastaba un empate en la última fecha para ascender. Sin embargo, el cuadro gallego se puso pronto 0-2. De nuevo Vázquez marcó para la Deportiva y Cascallar le robó un balón al portero en el área pequeña y en la línea de gol no fue capaz de marcar para igualar. El triunfo del San Sebastián de los Reyes dio el ascenso al conjunto madrileño tras un triple empate a 10 puntos. Era junio de 1998.

LEGANÉS B

La SDP acabó ascendiendo a 2ª División B. Ganó 5 partidos e igualó en Butarque sin goles en uno de los mejores partidos de David López defendiendo la portería berciana. En Fuentesnuevas en la jornada 3, 3-1 ante el filial pepinero en junio de 1999.