Amaya Valdemoro anima a participar en la primera edición del Torneo MaxLeón Basket

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La mítica jugadora de baloncesto Amaya Valdemoro se ha sumado a la promoción de la primera edición del Torneo MaxLeón Basket, que se celebrará este sábado 30 de mayo en el Pabellón de Puente Castro.

A través de un reel publicado en Instagram, Valdemoro lanza un mensaje motivador dirigido especialmente a las jugadoras veteranas para que se animen a participar en esta nueva competición de maxibasket.

La competición, que nace con el apoyo del Ayuntamiento de León y la Federación de Baloncesto de Castilla y León, reunirá a seis equipos y más de 60 jugadores entre las categorías femenina y masculina. Entre los equipos participantes destacan:

Las Herminias (jugadoras con más de 25 años de experiencia)

La sección de Veteranos del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada

Basketladies y Basketgentleman del Club San Ignacio de Torrelodones (Madrid)

Los equipos femenino y masculino del nuevo club local MaxLeón Basket

El torneo se disputará de 10:00 a 14:00 horas y será de entrada libre para el público. Esta iniciativa, promovida y codirigida por Iván Cuesta y María Gallego, está organizada por la Asociación Star Women All Sports (SWAS) y busca fomentar la práctica deportiva entre personas mayores de 35 años, promoviendo la salud, el bienestar y la continuidad en la práctica del baloncesto. Desde la organización destacan que se trata de una apuesta pionera en Castilla y León para motivar a jugadoras senior y veteranas a volver a las canchas.