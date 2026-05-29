Nace un nuevo proyecto de fútbol femenino en León con una campaña de captación de jugadoras

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

El panorama deportivo de León cuenta desde este momento con una nueva alternativa dedicada en exclusividad al desarrollo del fútbol femenino. Esta recién fundada entidad nace con el firme propósito de estructurar un proyecto sólido desde la base, ofreciendo a las deportistas leonesas un espacio propio en el que competir, formarse y alcanzar su máximo potencial dentro de esta disciplina en constante crecimiento.

Con el objetivo de confeccionar las plantillas que defenderán sus colores a partir de la próxima campaña, la directiva del club ha puesto en marcha un proceso de captación abierto a futbolistas de diferentes edades. Desde la organización se busca atraer tanto a jóvenes promesas que deseen iniciarse en el balompié como a jugadoras con experiencia previa que busquen un nuevo estímulo deportivo en la ciudad.

Las sesiones de entrenamiento y las pruebas de selección servirán para evaluar las aptitudes de las aspirantes en un ambiente dinámico y cercano. Quienes lideran esta iniciativa han destacado que el club no solo priorizará el rendimiento sobre el terreno de juego, sino también la transmisión de valores fundamentales como el compañerismo, el esfuerzo compartido y el respeto, pilares sobre los que pretenden edificar la identidad del nuevo equipo leonés.