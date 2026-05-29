La Cultural Leonesa trata de evitar ser la última

Toca el próximo añito de nuevo en el infierno. La Cultural se despide de la Segunda División este sábado en Zubieta, a partir de las 16.15 horas, ante la Real Sociedad B, tras el descenso consumado en la pasada jornada frente al Burgos CF (0-2), con el único aliciente de evitar la posición de colista, de la que a falta de esta última jornada escapa por mejor golaverage particular, con los mismos puntos que el último clasificado Real Zaragoza.

La Cultural llega a la cita después de despejarse una de las incógnitas de su próximo proyecto, de nuevo en Primera Federación: el del entrenador, que no será Rubén de la Barrera, quien pondrá fin a su segunda etapa culturalista de nuevo coronada con un descenso de categoría. Ya se despende un ramillete de candidatos al banquillo culturalista en los mentideros futbolísticos: Jandro Castro, Íñigo Vélez y hasta Joseba Etxeberría. El técnico gallego anuncia que dará minutos a los menos habituales pero, sobre todo, a aquellos protagonistas del ascenso a la categoría de plata hace poco más de un año, con lo que es segura la primera titularidad en la Liga del guardameta Miguel Bañuz, que ocupará el lugar del sancionado Edgar Badía o el defensa Eneko Satrústegui.

A la baja de Badía hay que unir las ya conocidas por lesión de Rodri Suárez, Manu Justo y Rafa Tresaco, además de las de los dos internacionales, el defensa Matia Barzic, convocado por la selección sub-21 de Croacia y el lateral catarí Homam El Amim que fue titular en la derrota del amistoso ante Irlanda (1-0).

La Real Sociedad B, con la permanencia asegurada desde hace algunas jornadas, y la Cultural Leonesa, descendida matemáticamente, se medirán fuera del horario unificado para bajar el telón al campeonato.

El filial txuri urdin cerrará un curso brillante en el que ha certificado su presencia en la categoría de plata del próximo curso. Todo ello, con el mérito de ser el único filial de la categoría y con partidos brillantes que han hecho al Sanse uno de los grandes atractivos de la temporada.

Ochieng, Carrera, Ibai Aguirre, Beitia, Kita o Balda, este último operado del bazo hace tres semanas, se han dado a conocer al mundo del fútbol en su primera experiencia en el fútbol profesional. Sin quitar mérito a Jon Ansotegi, entrenador también debutante que ha recompuesto al equipo en varias ocasiones por culpa de las múltiples bajas. Zubieta bajará el telón a la temporada en un encuentro descafeinado ante la Cultural Leonesa.