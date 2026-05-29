Nafti: «Tiene mérito: 3 play offs en 3 años»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El preparador blanquiazul espera ver a un equipo reconocible y que sepa hacer frente a un rival muy complicado y con un extraordinario caudal ofensivo. Nafti quiso poner en valor el hecho nada sencillo de que la SD Ponferradina vaya a disputar su tercer play off consecutivo: «Sin ir más lejos, hay equipos como Real Murcia, Hércules, Lugo o Racing de Ferrol que unos años lo han jugado y otros no y varios de ellos hace mucho que no pisan la 2ª División. No podemos dejar de valorar lo que ha hecho la Deportiva estas temporadas. Muchas cosas se están haciendo bien. Como decía antes, hay muchos equipos grandes que no pueden decir lo mismo. Ya somos tenidos en cuenta y tenemos una responsabilidad. Tenemos que estar a la altura y pelear por ello»,

Sobre el rival y sobre el encuentro, Mehdi Nafti se pronunció en estos términos: «No tengo tan claro que el Atlético quiera jugar contra nosotros tampoco. Sabe que somos fuertes, pero tiene una capacidad para mantener un ritmo muy alto durante 90 minutos. Es un filial atípico. Somos conscientes del ambiente que genera este partido, pero intentamos mantener nuestras rutinas habituales. Si somos nosotros, el Atlético va a sufrir, pero si no lo somos, será muy complicado. Tenemos que hacer un gol más que el rival, pero debemos ir poco a poco y hacer los 180 minutos que nos interesen. El play off es un premio para la ciudad y para todos los aficionados que tanto han sufrido durante la temporada».