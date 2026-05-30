Más de 5.500 niños llenan Papalaguinda en Municipalia, la gran fiesta del deporte escolar de León

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La gran fiesta del deporte escolar de León, Municipalia, organizado por las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) del Ayuntamiento de León regresó hoy al paseo de Papalaguinda, donde convocó a más de 5.500 participantes de todas las Escuelas Deportivas y centros escolares del municipio que han ido creciendo como deportistas con sus monitores a lo largo del curso.

Municipalia pone fin a un curso escolar plagado de vivencias y experiencias, al mismo tiempo que abre la puerta a las actividades de verano con los Campus Deportivos con una jornada que reúne en el paseo Papalaguinda partidos, exhibiciones, juegos y competiciones.

Todo ello se lleva a cabo durante la jornada de hoy en un macro espacio deportivo compuesto por tres campos de voleibol, tres campos de bádminton, dos campos de balonmano, cuatro campos de minibasket, dos campos de baloncesto, cinco campos de fútbol sala, doce mesas de ajedrez, cuatro mesas de tenis de mesa y zonas de boxeo olímpico, escalada, patinaje, predeporte, rugby, lucha leonesa, salvamento y socorrismo, gimnasia rítmica, gimnasia artística, kung-fu y deporte adaptado.

En todos los deportes participan equipos y deportistas de los centros escolares del municipio de León, a los que se suman los monitores de las Escuelas Deportivas y los de todas las entidades deportivas que han venido prestando servicio en las EDM a lo largo del curso escolar.

Además de las zonas deportivas tradicionales en las que se ubican cada uno de los deportes de Escuelas Deportivas, Municipalia cuenta con zonas recreativas, una de las cuales está dedicada a la seguridad vial, situada en el Parque Infantil de Tráfico, instalación abierta hoy para que los niños puedan recorrer un circuito viario señalizado, con bicicletas y coches a pedales.

Municipalia también dispone de una ‘zona divertida’ con hinchables de salto, habilidades y toboganes como Bob Esponja, Dinosaurios, Saltos, Baloncesto y Fútbol y una ‘zona de deportes autóctonos’, en la que jugar a la rana, a la llave o a la herradura.