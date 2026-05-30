Empate de la Cultural Leonesa para despedirse de Segunda

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural Leonesa se despidió de la Liga Hypermotion con un empate en las Instalaciones de Zubieta ante la Real Sociedad B (1-1). Lucas Ribeiro adelantó a los leoneses en la segunda parte pero Mariezkurrena firmó las tablas para los locales.

La primera parte tuvo mucha igualdad, pugna constante por hacerse con el control del balón y pocas llegadas a las áreas. Ninguno de los dos equipos logró imponer su ritmo de juego en el arranque, aunque poco a poco fue el conjunto leonés quien comenzó a sentirse más cómodo sobre el césped y a acumular posesiones más largas, aunque infructuosas.

En el segundo tiempo el partido estuvo más abierto, con dos equipos buscando la portería contraria, pero sin excesivo acierto en el arranque del segundo tiempo. Lucas Ribeiro, muy incisivo por la banda derecha, volvió a generar peligro en un recorte hacia dentro que acabó con un tiro que salió ligeramente desviado a los 49 minutos. El mismo brasileño logró el 0-1 con un gran recorte dentro del área y disparo ajustado al palo a los 55 minutos. Sin embargo, la Real Sociedad B neutralizó su desventaja cinco minutos más tarde en una volea de Mariezkurrena, que se coló con un obús en la portería defendida por Bañuz. Este tanto dio alas a los locales que jugaron sus mejores minutos y a punto estuvieron de adelantarse en el marcador a los 65 minutos en un remate de cabeza de Mariezkurrena, que salió desviado. Sin embargo, Lucas Ribeiro, un quebradero de cabeza para la defensa local, dispuso de otra gran ocasión en un remate que buscó la escuadra con el interior, pero salió fuera en el 74.

El encuentro se convirtió en un ida y vuelta y el gol podía caer para cualquiera de los dos bandos, pero al final el marcador ya no se movería más. Yayo tuvo una clara ocasión para poner por delante al equipo culturalista con un tiro que se marchó ligeramente desviado a los 87 minutos. Al final, reparto de puntos en el cierre de la temporada.