De la Barrera, técnico de la Cultural Leonesa: «Lo hicimos mejor durante la primera parte y nos faltó precisión en los metros finales»

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

El técnico de la Cultural valoró el empate cosechado por su equipo ante la Real Sociedad B, en un encuentro que calificó como «bonito para jugar» y en el que destacó el trabajo ofensivo realizado por los suyos para contrarrestar las virtudes del rival.

Se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo durante la primera mitad, una fase del encuentro en la que, a su juicio, los leoneses estuvieron más acertados en el control del juego. «Nos veíamos obligados a atacar bien para evitar sus transiciones. Lo hicimos mucho mejor en la primera parte».

Lamentó que a sus jugadores les faltara algo más de precisión en los últimos metros para generar un mayor número de ocasiones claras. Respecto a la segunda mitad, consideró que el choque perdió parte de su orden tras los goles, se volvió más abierto.