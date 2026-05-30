Ion Ansotegui, técnico de la Real Sociedad B: «Gran parte del duelo tuvimos buena capacidad competitiva»

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

El técnico de la Real Sociedad B valoró positivamente el trabajo realizado por la Real Sociedad B pese al empate cosechado en Zubieta.

El técnico txuri-urdin destacó «la capacidad competitiva de sus jugadores durante gran parte del encuentro», aunque lamentó que «el equipo no pudiera convertir en victoria las ocasiones generadas».

El entrenador local señaló que su equipo tuvo momentos de buen juego y supo defender con solvencia en distintas fases del partido. «El rival logró inquietar la portería local y nos obligó a conformarnos con repartir puntos».