Ademar León cae en su visita a Aranda de Duero

Publicado por Ataúlfo Orilla Aranda De Duero Creado: Actualizado:

Abanca Ademar León no pudo cerrar la temporada con victoria y cayó en su visita a la cancha del Tubos Aranda Villa de Aranda (35-33). Los de Luis Puertas, que fueron mejores que su rival en el inicio del encuentro, acabaron sucumbiendo ante un rival que apretó en defensa y le dio la vuelta al partido.

Nadie se quería perder el último encuentro del curso, pero salieron mucho más enchufados los leoneses, imprimiendo mucha velocidad y agresividad a su juego y provocando, ya en el primer minuto de partido, la exclusión del local David López. Villa de Aranda no acababa de entrar en el partido y su exceso de relajación se traducía en errores y pérdidas de balón que daban alas a un Ademar muy acertado que apenas tardaba dos minutos en poner el 0-3 en el marcador.

La cosa se fue complicando para los leoneses, que veían como el rival se escapaba hasta los 4 goles de ventaja a falta de 7 minutos para el descanso (14-10). No consiguió rehacerse el equipo, que llegaba al ecuador del encuentro con cinco goles de desventaja (20-15).

No mejoró la situación en el segundo tiempo. Los locales, empujados por su público no levantaban el pie del acelerador y Ademar seguía jugando sin la intensidad necesaria para cambiar la situación. Lo más que consiguieron los leoneses fue frenar la escapada de los locales, pero en ningún momento conseguían rebajar las diferencias de los 4 goles (28-24, minuto 45). Quedaban 30 minutos para que los de Puertas intentasen reaccionar y a poco que metieron una marcha más en defensa forzaron dos pérdidas de balón de los locales que les permitían colocar el 28-26 en el luminoso a 13 minutos del final. Una vez más, sin embargo, duró poco el arreón leonés. Lo pelearon pese a todo hasta el final, pero no pudieron.