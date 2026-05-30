A la SD Ponferradina le faltó gol ante el Atlético Madrileño

Esquerdo se lamenta de que un balón se le fuese ligeramente alto en una acción muy similar a la del gol de hace un año contra la Cultural.L. DE LA maTA

La SD Ponferradina tendrá que ganar dentro de una semana en el feudo del Atlético Madrileño para superar el penúltimo obstáculo hacia el reto de regresar a Segunda División. El empate en el Toralín en el pulso de ida frente al filial rojiblanco (0-0) obliga a los de Nafti a mejorarlo en la vuelta, ya que a igualdad de resultados primará la clasificación en la Liga regular y ahí los de Fernando Torres acabaron mejor situados en su grupo.

Dará igual porque los blanquiazules ya saben lo que es afrontar y superar escollos incluso más exigentes. Este sábado sus deseos, no obstante, se estrellaron frente a un adversario que supo jugar sus bazas y contrarrestar las líneas de mayor peligro ponferradinas.

Como se esperaba fue un partido en el que tal vez a los puntos si se tratase de un combate de boxeo la Deportiva podría haber salido vencedora. Eso sí, por un escaso margen porque su oponente también dispuso de opciones para decantar la balanza a su favor. Y eso que jugó los últimos minutos de la primera parte y toda la segunda entera con uno menos por la expulsión de Luque. Con la única novedad de Borja Valle en el once inicial de los deportivistas, fue precisamente el plantel local el que primero dispuso de una ocasión para anotar. Ger Nóvoa la tuvo en sus botas, aunque un fuera de juego desbarató la opción de variar el marcador. Respondía en un corto espacio de tiempo el filial colchonero en una jugada en la que Prieto estuvo más acertado de Llorente para evitar un susto mayúsculo a la SD Ponferradina.

Con más intención y alguna tensión entre los jugadores, el partido no disponía de esa fluidez necesaria para que las ocasiones hicieran acto de presencia. Los fueras de juego fueron el talón de Aquiles de los de Nafti cayendo una vez tras otra en la trampa visitante.

Con esas, el partido elevaba la emoción por encima de las jugadas con aroma a gol. No obstante la Deportiva fue ganando terreno y Calderón y Slavy tuvieron sendas opciones para intentar abrir la cuenta a favor de los blanquiazules. Fueron ocasiones, pero lo suficientemente claras para variar el rumbo de un partido que solo al final de la primera parte pareció abrir otro horizonte a la SD Ponferradina con la expulsión de Luque por un agarrón de pelo a Koke.

En los últimos minutos de la primera parte, los locales intentaron jugar más en el terreno de juego del Atlético Madrileño pero su falta de profundidad evitó un premio más importante en forma de gol.

Tras el paso por vestuarios los de Nafti salieron algo más intensos. Sabedores de contar con un jugador más buscaron alcanzar cuanto antes el objetivo del gol. Esquerdo fue el primero en intentarlo aunque no encontró el camino hacia las mallas rojiblancas. Poco a poco ese ímpetu se topó con un rival que supo jugar sus cartas llevando el partido a un escenario que no le convenía a la Deportiva.

El pulso se convertía así en un querer y no poder de los deportivistas ante un Atlético Madrileño que enfocaba todo su juego en evitar las llegadas a su área con peligro. Y ahí se acabó el pulso. Tablas y a decidir el ganador en el partido de vuelta.