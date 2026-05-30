BF León gana con solvencia al Alcorcón y acelera hacia el ascenso a la Liga Challenge

BF LEÓN 76

Lucía García (9), Angélica Martín (6), Lucía Rodríguez (11), Paula Vaquera (8) y Fatoumata Dembelé (9). También Katiana Benítez (9), Naroa Martínez (8), Julia Martínez (8), Mar Ferreras (5) y Daniela Díaz (3).

ALCORCÓN 57

Claudia del Amo (11), Marta Blanco (5), Marta Aranda (3), Yasmine Sifaoui (1) y Ariana Martínez (4). También jugaron Gabriela Escorial (5), Laura Bernardo (-), Nohemy Ipo (18), Miliauskaite (8) e Isabel Camiña (2).

Marcadores parciales: 17-9, 33-29 (descanso), 50-42 y 76-57 (final). Árbitros: Guillem Alcañiz y Eudald Safont. eliminaron por personales a Fatoumata Dembelé y Gabriela Escorial. Incidencias: Palacio de Deportes de León. Partido de ida de la final por el ascenso a la Liga Challenge.

El BF León dio un paso de gigante para disputar jugar la próxima temporada la Liga Challenge tras superar con solvencia al Alcorcón (76-57) en un encuentro en el que las de Rafa González se mostraron sólidas en defensa y eficaces a la hora de anotar.

Tras una primera parte que concluía con cuatro puntos de renta para las locales, en la segunda y en especial en el último cuarto, el BF León sacó a relucir su arsenal para dar un golpe sobre la mesa y alcanzar una renta que le pueda valer en la vuelta.