El PSG de Luis Enrique mantiene su reinado en la Liga de Campeones

Publicado por José Manuel Andrés Budapest Creado: Actualizado:

El fútbol europeo sigue bajo el reinado del mismo monarca. En el Viejo Continente nadie desplaza del trono de la Champions al PSG de Luis Enrique que ganó en los penaltis (4-3) tras el 1-1 de los 90 minutos reglamentarios y la prórroga.

Ni siquiera el acorazado Arsenal de Arteta, un conjunto granítico capaz de desesperar por muchos momentos al defensor de la corona. Marcó muy pronto a través de Havertz, que en 2021, para el Chelsea, ya había decidido una final de esta dimensión, y a partir de ahí protagonizó un sobresaliente ejercicio defensivo que mojó casi por completo la pólvora del campeón francés a pesar de su monopolio del balón, inocuo.

Rozó la gloria el cuadro londinense, esa que no ha saboreado a pesar de su brillante historia, pero se la negaron los penaltis, que sonrieren a los parisinos para reeditar su título de 2025.