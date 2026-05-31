Éxito del novedoso torneo MaxLeón Basket

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Pabellón de Puente Castro tuvo el honor de ser el anfitrión este fin de semana de la primera edición del torneo MaxLeón Basket, una cita novedosa en León dirigida a los mayores de 35 años que no han perdido las ganas por seguir jugando al baloncesto. Reunió a seis equipos y más de 60 jugadores y nace con la idea de consolidarse dentro del calendario deportivo autonómico.

«Queremos convertir el MaxLeón Basket en el torneo de referencia en Castilla y León», aseguraron convencidos los organizadores al término de la jornada, marcando así el objetivo de crecimiento de un proyecto que ha arrancado con una notable respuesta tanto de participantes como de público.

Durante la mañana del sábado, entre las 10.00 y las 14.00 horas, la ciudad cuna del parlamentarismo se convirtió en punto de encuentro de los veteranos amantes de la canasta, con partidos en categoría femenina y masculina y un ambiente marcado por la competitividad y el compañerismo.

En el plano deportivo, el conjunto anfitrión, MaxLeón Basket, se proclamó campeón en categoría femenina, mientras que en la masculina el triunfo fue para los Veteranos del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada. Además del equipo local y el berciano, el torneo contó con la participación de conjuntos como Las Herminias y de clubes visitantes como Basketladies y Basketgentleman, del Club San Ignacio de Torrelodones, que aportaron nivel y variedad geográfica a la competición.

La cita contó también con respaldo institucional. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, estuvo presente en el pabellón y mostró su entusiasmo por este tipo de iniciativas que fomentan la salud y el bienestar de la ciudadanía nativa. Junto a él acudieron presidentes y representantes de clubes de referencia en la ciudad como el Lioness Team Basketball, el C.D.B Reino de León y el club Baloncesto Femenino León en apoyo al crecimiento del maxibasket. Por su parte, la Federación, a través de su Área Mujer, ha destacado su implicación en el proyecto como parte de su estrategia para incentivar la participación de jugadoras sénior y veteranas.

El torneo fue organizado por Iván Cuesta y María Gallego, bajo la gestión de la Asociación Star Women All Sports (SWAS), presidida por Lara Blanco, quienes valoraron esta primera edición, que también dejó un impacto en la vida social con la llegada de equipos y acompañantes, que aprovecharon para conocer más de una gran ciudad como es León.