Embutidos Lucio y RBH Global, los grandes ganadores

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

La Liga Veteranos León clausuró la temporada 2025/26 con una cena de confraternización y la posterior entrega de trofeos a los equipos que se habían hecho acreedores a lo largo de la campaña recién finalizada además de los reconocimientos especiales y trofeos individuales.

Quesos y Embutidos Lucio y RBH Global fueron los auténticos protagonistas de la entrega de trofeos. Quesos y Embutidos Lucio fue el campeón de Liga tras imponerse en la gran final al Bar La Raya II (5-1) y RBH Global de Copa, que se impuso a Vive Almanza en la final por 4-2. En la competición liguera el RBH Global se hizo con la tercera posición al vencer al Racing de León en el partido valedero para el tercer y cuarto puesto en un partido que se decidió por pequeños detalles en el que destacaron las buenas actuaciones de los porteros David Carrera, por parte del Racing de León y Guille y Dani por el RBH Global.

Bar La Raya II ganó el premio a la Deportividad, mientras en el apartado individual Mario, del Nzcar Sotao de Historias, fue el máximo realizador, y Dani y Jorge, ambos del RBH Global, fueron los porteros menos goleado, teniendo en cuenta solo los partidos disputados en la competición regular. Benjamín, del X2 Pulgares de Nada; Pablo, de La Tormenta; Jose, del Garrafone FS; y Dani, del RBH Global, fueron también galardonados. Todos los asistentes llevaron un lote de productos de la firma Embutidos Ezequiel.