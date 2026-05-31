El VARDiario de León pasa al miércoles día 3 de junio esta semana

La tertulia deportiva El VARDiario de León cambia esta semana excepcionalmente su emisión digital y pasa al miércoles 3 de junio, a partir de las 11.00 horas, debido a la celebración del VI Congreso de Agroalimentación durante este lunes y este martes 1 y 2 de junio, que organiza Diario de León y se desarrolla en el Club de Prensa Diario de León.

Al emitirse en directo el citado congreso en el mismo escenario y con los mismos medios que la tertulia deportiva El VARDiario de León a través de la página digital www.diariodeleon.es, el análisis deportivo de la jornada será el miércoles 3 de junio.