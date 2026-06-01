VII Premios Iberdrola Supera: 400.000 euros para impulsar proyectos que transforman la sociedad

Publicado por S.H.L. Valladolid Creado: Actualizado:

Iberdrola presentó este lunes, en un acto celebrado en Valladolid, la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera, con los que la compañía reconoce e impulsa los mejores proyectos puestos en marcha en España en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva.

El evento contó con la participación de Jesús Julio Carnero, alcalde de la ciudad; Laura Gil, responsable de Patrocinios de Iberdrola; y Miguel Calvo, delegado institucional de la compañía en Castilla y León. En la presentación también intervinieron Marta Fernández, nadadora paralímpica y embajadora de Iberdrola; Lydia Valentín, medallista olímpica y miembro del jurado de honor de estos premios; y Elías Rubio, maestro y coordinador del proyecto Convi-Bol del CEIP Lope de Vega de León, galardonado en la última edición con el Premio Iberdrola Supera Social.

Durante su intervención, Laura Gil puso en valor la trayectoria de los Premios Iberdrola Supera desde su creación, destacando su impacto tanto en el número de candidaturas como en el componente emocional de los proyectos reconocidos, “historias que convierten sueños en realidades y generan un impacto directo en las personas”. Asimismo, subrayó novedades de esta VII edición, con la incorporación de dos nuevas categorías —Supera Salud y Bienestar y Supera Veteranas— que se suman a las seis existentes, y ha recordado la ampliación del plazo de presentación de candidaturas hasta el 21 de junio.

Por su parte, Marta Fernández compartió el significado que tiene para ella formar parte del programa Embajadoras Iberdrola, poniendo en valor el compromiso de la compañía con el impulso del deporte femenino y su capacidad para generar referentes e inspiración. En la misma línea, Lydia Valentín destacó el papel de los premios como motor de cambio, subrayando la responsabilidad del jurado de honor a la hora de reconocer proyectos “tan necesarios y con un impacto tan humano”, que contribuyen a transformar la sociedad a través del deporte.

Asimismo, intervino Elías Rubio, maestro y coordinador del proyecto Convi-Bol del CEIP Lope de Vega de León, quien explicó los beneficios del reconocimiento recibido en la pasada edición, permitiendo consolidar y dar visibilidad a una iniciativa educativa inclusiva que utiliza el deporte como herramienta de igualdad. Por su parte, Miguel Calvo reafirmó el compromiso de Iberdrola con la igualdad y el desarrollo económico y social de Castilla y León, destacando el apoyo de la compañía al deporte femenino y su contribución al tejido empresarial y al empleo en la comunidad.

El acto concluyó con la intervención del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien destacó el orgullo de la ciudad por acoger la presentación de unos premios que fomentan la igualdad a través del deporte y animó a los vallisoletanos y al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León a presentar sus candidaturas en esta nueva edición.

Más categorías, más impulso: así crecen los Premios Iberdrola Supera

La VII edición de los Premios Iberdrola Supera da un nuevo paso adelante con la incorporación de dos nuevas categorías —Supera Salud y Bienestar y Supera Veteranas—, que se suman a las ya consolidadas Supera Base, Supera Competición, Supera Social, Supera Inclusión, Supera Difusión y Supera Impulso Rural. Un crecimiento que amplía el alcance de unos galardones que reconocen iniciativas capaces de transformar la sociedad a través del deporte, desde la salud y la inclusión hasta el desarrollo rural o la promoción del talento femenino. Un impulso renovado que, en el año en que Iberdrola celebra 125 años dando luz a España, reafirma su compromiso histórico con el progreso, la igualdad de oportunidades y el impacto positivo en la sociedad.

Los proyectos presentados serán analizados por un jurado de honor compuesto por destacadas personalidades del mundo del deporte y de los medios de comunicación, entre ellas Carolina Marín, Teresa Perales, Iker Casillas, Sandra Sánchez, Lydia Valrentín, Ona Carbonell, Susanna Griso y Alexia Putellas. Cada una de las categorías contará con una dotación de 50.000 euros, lo que eleva la cuantía total de los premios a 400.000 euros.

En su sexta edición, los Premios Iberdrola Supera igualaron el récord de candidaturas alcanzado previamente, con 1.300 proyectos presentados. En conjunto, desde su creación en 2020, la iniciativa ha recibido más de 5.300 candidaturas, reflejo del creciente interés y del impacto de unos galardones que dan visibilidad a iniciativas con un fuerte componente social y transformador.

Iberdrola, pionera en la apuesta por la igualdad a través del deporte

Desde 2016, Iberdrola es el principal impulsor del deporte practicado por mujeres en España. Actualmente, apoya, a través de su patrocinio, a 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones. Con su compromiso, en esta década, ha contribuido a que el número de integrantes femeninas de estas federaciones se haya incrementado más de un 80%, hasta rozar las 820.000.

El impulso de la eléctrica también se extiende al deporte paralímpico. Desde su creación, en 2005, colabora con el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) del Comité Paralímpico Español (CPE) con el objetivo de proporcionar a nuestros deportistas las mejores condiciones para su preparación y participación en competiciones de máximo nivel.

Además, Iberdrola, a través de su Fundación en España y en colaboración con el Comité Paralímpico Español, concede becas de formación universitaria y de posgrado a deportistas paralímpicos beneficiarios del Plan ADOP, facilitando así su capacitación profesional y su futura integración laboral tras la retirada deportiva.

La compañía es, asimismo, una de las entidades colaboradoras del programa Universo Mujer, una iniciativa integral orientada al desarrollo y la evolución de la mujer en la sociedad a través de los valores del deporte.