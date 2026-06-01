Astorga acogerá el VI Rallye Reino de León – Ciudad de Astorga el sábado 6 de junio

La presentación contó con la presencia de Borja González, concejal del Ayuntamiento de Astorga; Pablo Peyuca, responsable de Relaciones Protocolarias e Institucionales de ATK; y Bonifacio Prieto, tesorero de la entidad organizadora.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de Astorga volverá a situarse en el centro del automovilismo nacional con la celebración del VI Rallye Reino de León – Ciudad de Astorga, que tendrá lugar este próximo sábado 6 de junio de 2026. La prueba reunirá a destacados pilotos y equipos llegados de toda España para disputar una de las citas más importantes del calendario nacional de rallyes de tierra.

El rallye forma parte del Campeonato de España de Rallyes de Tierra, una competición de primer nivel que cuenta únicamente con siete pruebas puntuables en todo el territorio nacional, siendo la cita astorgana una de las más destacadas tanto por su organización como por el atractivo de sus recorridos.

La competición se desarrollará sobre cuatro tramos cronometrados situados en el entorno de Astorga, que pondrán a prueba la habilidad de los pilotos y ofrecerán un gran espectáculo para los aficionados que se desplacen a seguir la prueba.

Entre los actos programados para la jornada, la Plaza Mayor de Astorga acogerá a partir de las 10.00 horas las reagrupaciones de los vehículos participantes, permitiendo a vecinos y visitantes contemplar de cerca los coches de competición y compartir momentos con pilotos y equipos.

Por su parte, el Parking del Melgar será el escenario de las asistencias de los equipos durante toda la jornada. Este espacio permitirá al público disfrutar de algunos de los mejores vehículos del campeonato, además de observar el intenso trabajo que desarrollan mecánicos y técnicos para mantener los coches en las mejores condiciones de competición.

La presentación oficial del evento contó con la presencia de Borja González, concejal del Ayuntamiento de Astorga; Pablo Peyuca, responsable de Relaciones Protocolarias e Institucionales de ATK; y Bonifacio Prieto, tesorero de la entidad organizadora, quienes destacaron la importancia deportiva, económica y promocional que supone la celebración de esta prueba para Astorga y su comarca.

La organización invita a todos los aficionados al motor, vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada única de competición, emoción y espectáculo, consolidando a Astorga como uno de los grandes referentes nacionales del automovilismo sobre tierra.

Datos del evento

* Evento: VI Rallye Reino de León – Ciudad de Astorga

* Fecha: 6 de junio de 2026

* Campeonato: Campeonato de España de Rallyes de Tierra

* Reagrupaciones: Desde las 10:00 horas en la Plaza Mayor de Astorga

* Asistencias de equipos: Parking del Melgar

* Tramos: 4 tramos cronometrados en el entorno de Astorga

* Acceso libre para el público

Organiza: ATK Motorsport.