Exhibición ajedrecística en la Semana del Deporte de La Virgen

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El 31 de mayo fue un día divertido de ajedrez en La Virgen del Camino, con motivo de la celebración de la Semana del Deporte del Ayuntamiento de Valverde de La Virgen.

Por la mañana hubo unas partidas por equipos en el ajedrez gigante, donde los niños disfrutaron de la experiencia de mover piezas mucho más grandes de lo normal, y de la idea de hacer equipo a la hora de decidir las jugadas.

Y por la tarde una exhibición de una modalidad de ajedrez menos conocida, pero muy divertida, llamada pasa piezas, pero con el añadido de ser también en modo simultánea combinada.