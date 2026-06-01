Nuevo desafío de la Cultural Leonesa en 1ª RFEF

Una vez consumado el descenso a Primera Federación, la Cultural debe pensar ya en su regreso inmediato al fútbol profesional. Para ello, son muchas las incógnitas a resolver durante las próximas semanas tanto en el aspecto deportivo como en el económico una vez concluida la temporada 2025-2026. Una reestructuración deportiva y económica fundamental para la que no hay tiempo que perder si se desea adaptar cuanto antes a la realidad del fútbol semiprofesional. El nuevo escenario de la Cultural Leonesa va a ser muy diferente a partir del próximo curso 2026-2027, en el que el cuadro leonés se debe adaptar al barro de la tercera división del fútbol nacional en busca de un retorno rápido a Segunda División. El objetivo es evidente y el trabajo para alcanzar ese único fin de volver a la élite ya arrancó desde la llegada del director deportivo Asier Goiria (Amorebieta, 1980), un hombre de fútbol con personalidad desde su primera decisión y con un perfil contrastado para acometer la nueva categoría.

En su presentación el pasado 5 de mayo en la sala noble del Reino de León, el vizcaíno ya dejó claro que era necesario e inevitable «trabajar en dos escenarios» para afrontar con garantías el próximo curso, independientemente de la categoría en la que tocará competir, que finalmente será por desgracia la Primera Federación después del descenso sin paliativos pese a la contratación de un De la Barrera que empeoró los números de Ziganda y a la postre su efecto como revulsivo para lo que se le fichó se quedó en números de 10 puntos de 45 posibles en sus 15 partidos como entrenador. Cifras de despido fulminante, como finalmente sucedió. Y en ese sentido, existen multitud de cuestiones que Asier Goiria tendrá que resolver durante las próximas semanas y meses para confeccionar un bloque compacto y sólido, con un entrenador tapado que sabe lo que se trae entre manos para recuperar la categoría perdida de Segunda División. El fútbol profesional debe regresar para consolidarse en León.

El primer paso a tener en cuenta será la contratación de un entrenador capacitado para liderar uno de los proyectos a priori más ambiciosos de la categoría. Será fundamental no caer en los mismos errores cometidos durante esta recién finalizada temporada, entre ellos la falta de confianza existente en el entrenador como sucedió con la continuidad de Raúl Llona. Uno de los favoritos es el asturiano Jandro Castro (Mieres, 1979), aunque hay otro muy atractivo que todavía no ha salido en las quinielas. El técnico será la primera piedra de un proyecto que también a diferencia de este curso, deberá consolidarse con una plantilla equilibrada con jugadores de nivel para pelear por la zona noble de una categoría que no tiene nada que ver con la Segunda División.

- Uno de los favoritos a día de hoy es el asturiano Jandro Castro, pero hay otro muy atractivo que aún no ha salido en las quinielas