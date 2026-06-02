Andrea Corral y Andrea Fernández reinan en Europa con España

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Las gimnastas leonesas Andrea Corral y Andrea Fernández, ambas formadas en el Club Ritmo de León, repitieron el título de Europa conquistado el pasado año en Tallin (Estonia), con otro triplete en conjuntos en Varna (Bulgaria).

Las "Andreas", como se las conoce, se formaron desde la infancia en su tierra a las órdenes de Ruth Fernández en un club que ha dado grandes gimnastas como la diploma olímpico en Río de Janeiro 2016 Carolina Rodríguez.

Tras destacar a nivel individual, pasaron a integrar primero la selección júnior y, posteriormente, la sénior, donde ya han logrado dos europeos de conjuntos y un bronce en el mundial de Río de Janeiro.

La evolución de Andrea Corral y Andrea Fernández las llevó a partir de 2021 y 2022 a pasar a integrar la concentración permanente que tiene la Real Federación Española de Gimnasia en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, después de que hubieran realizado sus entrenamientos con anterioridad en el CAR de León que, en la actualidad, moldea el talento en la categoría júnior.

El equipo español, integrado por Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun, revalidó el oro europeo en la final del concurso completo, repitiendo victoria en las finales de tres aros y dos pares de mazas y en la de cinco pelotas.