El Eneicat está dispuesto a triunfar en la Vuelta a Colombia

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Eneicat ya se encuentra preparado para afrontar una de las competiciones más importantes de la temporada, la Vuelta a Colombia Femenina 2026, una de las pruebas por etapas con mayor prestigio del calendario americano y que reunirá a 23 equipos y 141 corredoras procedentes de numerosos países.

Del 2 al 7 de junio, el pelotón recorrerá más de 600 kilómetros a través de seis etapas que atravesarán diversas regiones del antiguo país del imperio español, tales como Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda, con finales en alto y puertos emblemáticos que pondrán a prueba la resistencia, la táctica y la capacidad escaladora de todas las participantes.

La formación dirigida por Eneritz Iturriaga acudirá a la ronda colombiana con una alineación compuesta por Lilibeth Chacón, Aranza Villalón, Natalia Vásquez, Tamara Seijas y Luisa Daniela Hernández, combinando experiencia, conocimiento del terreno y ambición deportiva.

La principal referencia del conjunto leonés será la venezolana Lilibeth Chacón, una de las grandes especialistas de esta competición y una auténtica leyenda de la prueba, tras haber conquistado la clasificación general de la Vuelta a Colombia en tres ocasiones. Su conocimiento del ciclismo colombiano, su capacidad en la montaña y su experiencia en carreras por etapas la convierten nuevamente en una de las corredoras a seguir durante la semana.

Junto a ella estará otra ciclista que sabe lo que es vestir de amarillo en Colombia. La chilena Aranza Villalón, ganadora también de la Vuelta a Colombia en el pasado, aportará su experiencia y liderazgo en una carrera que conoce perfectamente y donde siempre ha mostrado un gran rendimiento.

El bloque se completa con la ecuatoriana Natalia Vásquez, una de las corredoras con mayor progresión dentro de la estructura esta temporada; la española Tamara Seijas, pieza fundamental dentro de la dinámica colectiva del equipo; y la colombiana Luisa Daniela Hernández, que tendrá la oportunidad de competir en casa ante su afición.

La directora deportiva del Eneicat, Eneritz Iturriaga, destaca la importancia de esta participación: "Llegamos a una carrera muy especial para nuestro equipo. Tenemos corredoras que conocen perfectamente esta competición y que han demostrado en el pasado que pueden luchar por los puestos de honor. La Vuelta a Colombia siempre es una carrera exigente, con mucha montaña, mucho nivel y una enorme pasión por el ciclismo. Nuestro objetivo será competir con ambición desde el primer día y aprovechar la experiencia de Lilibeth y Aranza para estar lo más adelante posible."

La participación en la Vuelta a Colombia supone además un nuevo paso en la consolidación internacional del Eneicat, que continúa fortaleciendo sus vínculos con el ciclismo latinoamericano y afronta la prueba con la ilusión de pelear por los puestos destacados de la clasificación general. Con dos antiguas ganadoras de la carrera en sus filas, el conjunto leonés llega a Colombia dispuesto a ser protagonista en una de las grandes vueltas del calendario femenino internacional.