Sergio Sanz, del equipo madrileño SanSe, domina el VI Trofeo Ciclista Senén Blanco en Garrafe de Torío

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Sergio Sanz del equipo madrileño SanSe fue el dominador del Sexto Trofeo Ciclista Senén Blanco en Garrafe de Torío, imponiéndose como vencedor de la prueba, así como ganador de las clasificaciones de las metas volantes de la montaña, a la vez que su equipo se coronaba como el líder por equipos.

A falta de 20 kilómetros para la meta en Fontanos de Torío, Sergio Sanz demarró de la compañía del pelotón manteniendo la distancia suficiente para imponerse con claridad. Fue seguido en línea de meta por sus compañeros del equipo SanSe Raúl Aguilar y David Almanzor. Por otro lado, el nuevo campeón provincial fue el corredor Ángel Fernández del equipo Emico Bembibre.

Entre los corredores participantes cabe destacar la presencia de Javier Pascual, que sigue los pasos de su padre del mismo nombre. También Pablo Fontanillo Sahagún, hijo de las ciclista Eva Sahagún y nieto de Enrique Sahagún. Sin olvidarse de Axel Rubiera, hijo del ex corredor Chechu Rubiera.

Fue notable también la afluencia de público durante todo el recorrido y sobre todo en la subida a Fontanos de Torío, donde estaba instalada la meta. La prueba fue organizada por el Club Ciclista Las Hoces y patrocinada por el Ayuntamiento de Garrafe de Torío.