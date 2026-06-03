Sergio Pallide no continuará como técnico del Júpiter Leonés
El técnico no tuvo una buena temporada 2025-2026, dejando al equipo como 11º clasificado en el Grupo VIII de Tercera Federación
La Cultural Leonesa ha anunciado que Sergio Pallide no continuará como técnico de su segundo equipo, conocido como Júpiter Leonés debido a la absorción años ha de este otro equipo capitalino.
Pallide renovó hace un año con el equipo y cierra así una etapa de dos temporadas en la ciudad cuna del parlamentarismo. El técnico no tuvo una buena temporada 2025-2026, dejando al Júpiter como 11º clasificado en el Grupo VIII de Tercera Federación, un resultado insuficiente para su continuidad.
La Cultural asegura que: ''desde el club se agradece al técnico su trabajo, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo del Júpiter Leonés. La Cultural y Deportiva Leonesa le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro''.