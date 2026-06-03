Sergio Pallide no continuará como técnico del Júpiter Leonés

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural Leonesa ha anunciado que Sergio Pallide no continuará como técnico de su segundo equipo, conocido como Júpiter Leonés debido a la absorción años ha de este otro equipo capitalino.

Pallide renovó hace un año con el equipo y cierra así una etapa de dos temporadas en la ciudad cuna del parlamentarismo. El técnico no tuvo una buena temporada 2025-2026, dejando al Júpiter como 11º clasificado en el Grupo VIII de Tercera Federación, un resultado insuficiente para su continuidad.

La Cultural asegura que: ''desde el club se agradece al técnico su trabajo, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo del Júpiter Leonés. La Cultural y Deportiva Leonesa le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro''.