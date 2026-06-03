El Rallye Reino de León vuelve a rugir este viernes y sábado

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El Rallye Reino de León regresa a las calles de la ciudad en dos etapas este viernes y sábado, días 5 y 6 de junio, una prueba de motor organizada por ATKM Motorsport que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de León. El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presentado este miércoles la sexta edición de este rallye que congregará a 40 equipos y pilotos de más de siete nacionalidades, como España, Ecuador, Rusia, Andorra, Sudáfrica, Paraguay o Finlandia. Además, es un rallye puntuable para el Campeonato de España de Rallyes Tierra- RALLYCAR y para la Copa Ayuntamientos-Casa del Pueblo de Sariegos. En total, más de 280 kilómetros de recorrido, de los que 108 serán de tramo cronometrado, que discurrirán por varios municipios de la provincia.

Junto al regidor han estado el concejal de Deportes, Vicente Canuria, el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo y vicepresidente europeo de la Federación Internacional del Automóvil, Manuel Aviño Roger; la jefa de Servicio de Cultura, Deporte y Turismo de la Junta de Castilla y León, Noelia Vallejo González; el alcalde de Sariegos y vicepresidente primero de la Diputación de León, Roberto Aller; y el responsable de ATK Motorsport, Federico García.

El alcalde de León ha resaltado el apoyo de Ayuntamiento de León a este ralley, una propuesta de la Unión del Pueblo Leonés que el Consistorio ha asumido, poniendo a disposición de los organizadores la ciudad, “para conseguir que esta atractiva prueba permita a las leonesas y leoneses disfrutar de un magnífico espectáculo en el que la pericia de los conductores dejará imágenes únicas”.

El aparcamiento del Estadio Reino de León, el Palacio de Deportes y la plaza de San Marcos serán las ubicaciones principales de una carrera que tendrá también una cronometrada por el tramo urbano de la zona de la Universidad. Esta saldrá de la calle El Encinar a las 21:30 horas del 5 de junio para recorrer la venida de la Universidad (con giro a la altura de Plácido Herrero de Prado), glorieta del Colegio de Enfermería, avenida del Príncipe de Asturias, calle González de Lama, Príncipe de Asturias, glorieta Colegio de Enfermería y avenida de la Universidad para finalizar en la calle El Encinar.

Hoy mismo empiezan los test y durante las próximas jornadas se realizarán la entrega de certificaciones y reconocimientos. El viernes 5 tendrá lugar la salida protocolaria y ceremonia oficial desde el pódium de la plaza de San Marcos (20:00 horas). Previamente, a las 19:15 horas, será el sorteo de pilotos. La competición continuará durante toda la jornada del sábado.

El Rallye Reino de León ya forma parte del calendario deportivo de la capital y se presenta, además como reclamo económico, turístico y social para la ciudad que cada año acoge a miles de seguidores. José Antonio Diez ha animado a los leoneses y leonesas disfrutar de todas las fases de esta prueba automovilística y ha agradecido la colaboración de las instituciones y de la Policía Local y Guardia Civil que permiten el desarrollo del 6º Rallye Reino de León.