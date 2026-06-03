Jandro Castro es el nuevo entrenador de la Cultural Leonesa

La Cultural confirma la contratación del entrenador asturiano Jandro Castro (Mieres, 1979) para que dirija los destinos técnicos del equipo leonés durante la próxima temporada 2026-2027, como ha venido anunciando Diario de León. Aterriza en León con un acuerdo por una temporada y acompañado por Manuel Sánchez como segundo entrenador y por Juan José Benavent como preparador físico.

Jandro Castro será presentado como nuevo entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa este jueves a las 12.00 horas en el Antepalco del estadio Reino de León.

Jandro Castro inició su carrera como entrenador en el CD Acero, para después fichar por el Villarreal C y a continuación dar el salto al Amorebieta en Segunda División, para después recalar en el Cartagena, igualmente de la categoría de plata del fútbol español.

También demuestra una dilatada trayectoria como futbolista. En su etapa como jugador, Jandro Castro vistió las elásticas de equipos como Valencia, Celta de Vigo, Numancia, Albacete, Alavés, Gimnàstic de Tarragona, Elche o Girona y disputó 400 partidos en las dos máximas categorías del fútbol español, el denominado balompié profesional.

Sus principales etapas como entrenador se produjeron en el Amorebieta y Cartagena. Con el equipo vizcaíno realizó un gran trabajo, provocando una fuerte reacción con su dirección técnica, pero no pudo salvarlo.

En el Cartagena fue destituido por sus malos números y fue suplido por el también entrenador asturiano Abelardo, que tampoco fue capaz de enderezar el rumbo del equipo, que descendió a Primera Federación.

Jandro Castro es de total confianza del director deportivo Asier Goiria, que ya dijo en su presentación que llegaba para tomar decisiones y para asumir el reto de devolver a la Cultural a Segunda Division tras el fiasco de Rubén de la Barrera, a juzgar por sus cifras deplorables al sumar 10 puntos de 45 posibles en sus 15 partidos en el banquillo, que hundieron aún más a la Cultural en la temporada más barata para haber conseguido la permanencia que la marcó el Cádiz con 43 puntos por 37 del equipo leonés, penúltimo, superando en sólo un punto al colista Real Zaragoza. De la Barrera es el único entrenador en los 103 años de historia culturalista que ha descendido dos veces al equipo a la tercera división del fútbol nacional, además de forma consecutiva desde la Segunda División.