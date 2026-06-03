Jornada de convivencia y risas merced al buen hacer del Atlético Bierzo
Evento dominical del deporte comarcal
El C. D. Atlético Bierzo celebró el domingo el día de la convivencia en sus instalaciones deportivas con partidos de fútbol en todas las categorías: prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles y cadete-juvenil.
Unos 270 jugadores fueron los protagonistas. Los clubes invitados fueron el San Ignacio, Arenas de Vega de Espinareda, Bergidano de Villadepalos, Ponferrada Femenino y el anfitrión Atlético Bierzo de Carracedelo. Hubo también comida y merienda familiar. El club local dispone de unas buenas instalaciones deportivas, con campos de hierba natural, uno de fútbol once y dos de fútbol 7 y además dispone de pista de baloncesto y de otra de bádminton.
El Atlético Bierzo tiene el apoyo de los padres y del Ayuntamiento de Carracedelo presidido por Raúl Valcarce.