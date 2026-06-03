Jornada de convivencia y risas merced al buen hacer del Atlético Bierzo

Prebenjamines del Arenas de Vega de Espinareda y el Atlético Bierzo.manolo macías

Publicado por Manolo Macías Ponferrada Creado: Actualizado:

El C. D. Atlético Bierzo celebró el domingo el día de la convivencia en sus instalaciones deportivas con partidos de fútbol en todas las categorías: prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles y cadete-juvenil.

Unos 270 jugadores fueron los protagonistas. Los clubes invitados fueron el San Ignacio, Arenas de Vega de Espinareda, Bergidano de Villadepalos, Ponferrada Femenino y el anfitrión Atlético Bierzo de Carracedelo. Hubo también comida y merienda familiar. El club local dispone de unas buenas instalaciones deportivas, con campos de hierba natural, uno de fútbol once y dos de fútbol 7 y además dispone de pista de baloncesto y de otra de bádminton.

El Atlético Bierzo tiene el apoyo de los padres y del Ayuntamiento de Carracedelo presidido por Raúl Valcarce.

Benjamines del San Ignacio y el Atlético Bierzo.MANOLO MACÍAS

Alevines del San Ignacio y el Atlético Bierzo.MANOLO MACÍAS