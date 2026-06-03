Jandro Castro: "Quiero que la afición leonesa se sienta orgullosa de su equipo"

Jandro Castro afirma que el estadio Reino de León y las instalaciones del Área Deportiva son de su gusto.CYDL

El nuevo entrenador de la Cultural, Jandro Castro, a su llegada este miércoles a León ya manifiesta con respecto a su nuevo destino como técnico: «La ciudad ya la conocía, porque soy de aquí al lado (Mieres). Todo me ha causado muy buenas impresiones. Me ha gustado el campo de fútbol del estadio Reino de León y las instalaciones de entrenamiento del Área Deportiva de Puente Castro".

A continuación, expresa: "En cuanto al equipo que quiero es una Cultural atrevida, dominadora, que sea reconocible para la afición, pero eso conlleva un trabajo en pretemporada. Hay que ver la plantilla también. Queremos que la afición se sienta orgullosa por encima del resultado».

En sus primeras palabras, también se refiera a la afición culturalista: «Les pido que después de haber bajado les pido que confíen en nosotros. Vamos a darlo todo por este escudo, por la afición y por el club. Ya irán viendo el equipo que vamos a tener. Estoy seguro de que se van a divertir».