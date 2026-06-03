Gordoncillo acoge el domingo la XV Carrera Peregrino Entrecepas

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

La localidad de Gordoncillo acogerá este domingo, 7 de junio, la XV edición de la Carrera Popular Peregrino Entrecepas, organizada por Bodegas Gordonzello, el Ayuntamiento y la Asociación Juvenil Jogora, que es puntuable en la Copa Diputación de Carreras Populares.

La sede central de Caja Rural en la capital leonesa, entidad que apoya la cita como patrocinadora, acogió el acto de presentación de la prueba que incluye carrera de andarines, carrera de categorías superiores y carrera infantil a la que seguirá una paellada, una visita guiada a las bodegas y una cata de vinos Peregrino.

La cita deportiva y festiva cuenta con un recorrido de 10,7 kilómetros que se desarrollan a través de la Ruta de la Viña y el Vino y permite a los participantes correr o caminar rodeado de los paisajes vitivinícolas a través de los viñedos propiedad de Bodegas Gordonzello.