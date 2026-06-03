El VARDiario de León: «El pasado aburre, es el momento de dejar trabajar a Goiria»

La tertulia 'El VARDiario de León' analizó la nueva etapa que espera a la Cultural en Primera Federación. «El pasado aburre. Es el momento de dejar trabajar al director deportivo Asier Goiria en la confección del nuevo proyecto deportivo. Hay que confiar en él de entrada. Vamos a ver su forma de actuar y cómo compone la plantilla. Hay que darle confianza. No se le puede criticar sin conocer, como se ha hecho ya por parte de cierto sector». Así se expresaban Óscar Díez, Juan Simón y Raúl Castro, con la moderación de Ángel Fraguas.

Además, también se pedía respeto hacia Jandro Castro, «cuando muchas opiniones no tienen ningún fundamento. Hay que conocer primero a las personas para hablar. Como futbolista fue un jugadorazo y como entrenador tiene experiencia con mejores y peores resultados, pero en un primer momento hay que dejarle desarrollar su trabajo».

Castro coincidió en la etapa en el Amorebieta con el nuevo director deportivo culturalista, Asier Goiria, cayendo en la última jornada, tras remontar una desventaja de diez puntos con la permanencia, tras caer en Anduva ante el Mirandés.