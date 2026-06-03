Las ruedas triunfan en la XXIII Gala del Deporte de Bembibre

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

Se celebró en el Teatro Benevívere de Bembibre la XXIII Gala del Deporte ante una grada llena. El mantenedor del evento Daniel Palencia no pudo asistir al tener que arbitrar un encuentro de la Liga Hypermotion, por lo que envió un vídeo. Después de las alocuciones de Silvia Cao, alcaldesa de Bembibre y Jesús Esteban concejal de Deportes, llegó la hora del visionado de vídeos y la posterior entrega de premios. El premio al mejor deportista escolar cayó en manos de Enol Torre en ciclismo BTT, XCO y otras competiciones.

El galardón a mejor equipo paró a la vitrina del Bembibre Hockey por su gran temporada. Premio al mejor deportista absoluto fue para Fabricio Cozzolo en ciclismo sub-23. Como mejor entrenador se nombró a Alberto Villaverde, técnico de ciclismo Technosylva. La empresa Emico fue premiada como mejor patrocinador. El premio especial del jurado fue para el exjugador de fútbol Cristian Espinosa por su trayectoria deportiva.

Valentín Prieto, delantero del Atlético Bembibre recibió el premio por sus logros con el equipo rojiblanco. Carlos Figueroa recibió el reconocimiento por su implicación, compromiso y desarrollo en el Bembibre Hockey. Vega Albares recibió el galardón por su desarrollo en el ciclismo.