Ciudad Real paga la cláusula del jugador de Ademar León Aitor Albizu

Aitor Albizu lanza a portería en el partido de la 1º vuelta entre Ademar y Barcelona.ÁNGELOPEZ

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Ciudad Real ha abonado al Abanca Ademar el valor de la cláusula de Aitor Albizu, que oscila entre los 30.000 y los 40.000 euros. En León solo le quedaba otra temporada de contrato.

El lateral de 23 años y 1,87 de estatura completó la primera vuelta de la temporada en León para luego irse como cedido al club manchego, que ahora ha decidido hacer una fuerte apuesta por él.

Luis Puertas contaba con el navarro para la próxima temporada tras la marcha ya también anunciada de Samu Saiz y esta nueva salida llevará a que el equipo leonés tenga que rastrear el mercado para suplirla.