Jandro, nuevo entrenador de la Cultural Leonesa: ''Tenemos que ir paso a paso, y el primero es la confección de la plantilla''

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El nuevo técnico de la Cultural pronunció sus primeras declaraciones como preparador del conjunto leonés. ''Tenemos que ir paso a paso, y el primero es la confección de la plantilla''.

''Cuento con todos los jugadores con contrato (Rodri Suárez, Calero y Yayo más Guzmán y Adri Ruiz que vuelven de sus cesiones en el Avilés y el Marbella respectivamente) y miraré sin miedo al filial. Los jugadores jóvenes muchas veces solo necesitan una oportunidad. Yo ya lo he vivido como jugador y como entrenador'', aseguró.

El asturiano continuó hablando sobre la plantilla: ''yo creo que no hay que priorizar posiciones concretas, si no que tenemos que tener una base de plantilla en el inicio de de la temporada, aunque ya tengo asumido que el día que comencemos la pretemporada aún no tendré a todas las piezas del equipo''.