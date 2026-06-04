Cortes de tráfico, restricciones y horarios por el 6º Rallye Reino de León

El Rallye Reino de León levanta este viernes el telón a su sexta edición. Tras el éxito de las cinco precedentes, la prueba afronta una nueva dimensión con varias localidades como protagonistas en dos jornadas de altura en las que 40 equipos, algunos de ellos fuera de España, buscarán su porción de gloria.

Ecuador, Rusia, Andorra, Sudáfrica, Paraguay y Finlandia, además de España, estarán representadas en la línea de salida de la prueba organizada por ATK Motorsport que repite como juez en el campeonato de España de Rallyes de Tierra y que para los participantes supone un reto cifrado en 280 kilómetros, de los que 108 serán de tramo cronometrado y discurrirán por diferentes municipios.

El aparcamiento del Estadio Reino de León, el Palacio de Deportes y la plaza de San Marcos serán las ubicaciones principales de una carrera que tendrá también una cronometrada por el tramo urbano de la zona de la Universidad.

La jornada de este viernes la capitalizará el Shakedown de poco más de cinco kilómetros a las 15.00 horas para afrontar la ceremonia de inicio a las 20.00 horas a la que seguirá el tramo espectáculo por la ciudad.

El sábado y en su matinal, Astorga y San Justo de La Vega coparán el epicentro competitivo en dos tramos a los que los participantes deberán realizar dos pasadas para cerrar el apartado competitivo el tramo «maratón» de algo más de 23 kilómetros entre Lorenzana y Cuadros.

La Plaza de San Marcos cerrará la competición con la ceremonia del podio.

RESTRICCIONES TRÁFICO

La Policía Local del Ayuntamiento de León avisa de cortes de tráfico con motivo de la celebración del Rallye Reino de León. Habrá restricciones en el tramo urbano de la prueba que transcurre por las siguientes vías: avenida del Encinar, avenida de la Universidad y avenida Príncipe de Asturias.

Este viernes 5 de junio con la celebración del Rallye Reino de León las calles avenida del Encinar, avenida de la Universidad y avenida Príncipe de Asturias permanecerán cerradas al tráfico entre las 20.00 y las 23.00 horas y también quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en todo el recorrido de la prueba para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento. Del mismo modo, se establecerá un perímetro de seguridad mediante vallado y acordonamiento de la zona.

La Policía Local establecerá un dispositivo de regulación, vigilancia y control de tráfico para marcar rutas alternativas para los conductores.