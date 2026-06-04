El FC Andorra, como ejemplo para la SD Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Hace pocas fechas la Deportiva rompió una marca que parecía imposible: nunca había conseguido una clasificación para play off/promoción, eliminatoria de campeones o el ascenso directo cuando llegó a la última jornada sin depender de sí misma. Mañana tendrá que romper otras marcas. Por ejemplo, la del Atlético Madrileño en casa, que sólo ha perdido un partido, lo mismo que pasaba cuando la Deportiva visitó al Pontevedra CF. Pero también el hecho de que los cuartos clasificados en cada temporada han tenido poca incidencia en el play off. Sólo el FC Andorra logró ascender el año pasado y lo hizo precisamente ante la Deportiva en El Toralín. Y el otro 4º que alcanzó una final, aunque no consiguió subir, fue el Club Gimnàstic en la temporada 2021-2022.

FILIALES A DOMICILIO

En la Liga de esta temporada la Deportiva empató en Tajonar, ganó en el Alfredo Di Stéfano y perdió en Lezama y Balaídos. Y si nos centramos en fases de ascenso o promociones, en 1964 perdió 2-1 ante el Fabril en Riazor; en 1986 igualó ante el Mallorca Atlético en el Luis Sitjar, perdiendo el ascenso a penaltis tras el también empate en la ida; ganó 0-1 al Compostela B en 1998; y empató sin goles ante el Leganés B en 1999 en Butarque.

GANAR FUERA TRAS UN EMPATE

A lo largo de la historia no han sido muchas las veces en las que la Deportiva se ha encontrado en una tesitura como la actual en cualquier tipo de eliminatoria —empatar en casa y lograr el triunfo fuera—, pero alguna sí que hay. La más famosa es la de la Copa del Rey 1990-1991, cuando tras empatar 0-0 en Fuentesnuevas con la UE Figueres de 2ª División, ganó 0-1 en la vuelta en Vilatenim. También pasó en la Copa RFEF 2016-2017. Deportiva y Tenisca empataron a dos goles en El Toralín y en Canarias venció 0-1 el cuadro berciano. Y en la Copa 1980-1981, tras un 3-3 en Fuentesnuevas, la Deportiva ganó 1-2 al Compostela. Sin embargo, en otras 6 ocasiones de la trayectoria berciana el desenlace fue negativo.

EL ÁRBITRO

El tarraconense de 32 años Gonzalo Romero Freixas (Comité Catalán) ha sido designado para dirigir el partido de mañana en el Complejo Deportivo de Alcalá de Henares. Sólo ha pitado una vez al conjunto blanquiazul. Fue en noviembre del 2023 en Teruel y la formación berciana se impuso 0-2. Ésta es su 5ª temporada en la categoría (todas).