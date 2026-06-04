La Bañeza albergará el Autonómico de Edades

El salón de plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió la presentación oficial del Campeonato Regional de Edades de Karate, una cita deportiva que se celebrará en la ciudad el próximo 13 de junio en jornada de mañana y tarde y que reunirá a cientos de jóvenes deportistas procedentes de toda Castilla y León.

La competición, organizada por la Federación de Karate y Disciplinas Asociadas de Castilla y León, incluirá las modalidades de kata, kumite y parakarate, consolidando a La Bañeza como uno de los referentes autonómicos para la celebración de eventos vinculados a este deporte.

En el acto de presentación participaron el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas; el concejal de Promoción de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto; la presidenta de la Federación de Karate y Disciplinas Asociadas de Castilla y León, la bañezana Isabel Tagarro López; el delegado provincial federativo Vicente Santos; y tres miembros del Club Bañezano de Karate que desempeñan labores arbitrales, José del Río, Rebeca Malo y Javier Oliver.

Durante su intervención, el alcalde destacó la importancia de que la ciudad vuelva a albergar una competición de estas características, recordando la larga tradición deportiva de La Bañeza en el ámbito del karate. Carrera hizo también una mención especial a la figura de Luis Luengo y a su contribución al desarrollo de este deporte en la comunidad autónoma.

Asimismo, subrayó el orgullo que supone para la ciudad contar con deportistas, árbitros y representantes federativos de alto nivel que contribuyen al crecimiento de esta disciplina. “El karate es una disciplina que aporta valores fundamentales para la sociedad, como el esfuerzo, la autoestima, el autocontrol y el respeto al rival”, señaló. El regidor destacó además que el campeonato permitirá reunir en La Bañeza a jóvenes promesas del karate con una gran proyección deportiva.

Por su parte, José Carlos Prieto recordó que esta será la cuarta ocasión en la que La Bañeza acoge el Campeonato Regional de Edades, mostrando su satisfacción por la confianza que la Federación continúa depositando en la ciudad para la organización de este importante evento. El concejal agradeció igualmente la labor desarrollada por el Club Bañezano de Karate, al que definió como uno de los más destacados de la provincia y cantera de grandes competidores.

La presidenta de la Federación de Karate y Disciplinas Asociadas de Castilla y León, Isabel Tagarro, agradeció al Ayuntamiento su constante apoyo al karate local y a las actividades federativas. Destacó además los excelentes resultados que se están obteniendo en La Bañeza, así como el crecimiento del número de árbitros y jueces que participan en competiciones regionales y nacionales, contribuyendo a dar visibilidad a la federación autonómica en eventos de primer nivel.

Vicente Santos agradeció igualmente la colaboración del Ayuntamiento y de la Concejalía de Promoción de Eventos Deportivos, destacando la relevancia de un campeonato que reunirá a alrededor de 500 competidores procedentes de toda la comunidad autónoma. Teniendo en cuenta que muchos de ellos acudirán acompañados por familiares, se estima que el evento atraerá a más de 2.000 personas a la ciudad, con el consiguiente impacto positivo para el comercio local, la hostelería y la restauración.

En representación del Club Bañezano de Karate, Rebeca Malo expresó el orgullo de la entidad por la trayectoria de sus deportistas y por la proyección que están dando al nombre de La Bañeza en competiciones nacionales. Como ejemplo, recordó los resultados obtenidos recientemente en el Campeonato de España celebrado en Oviedo, donde tres de las cuatro competidoras desplazadas lograron la medalla de subcampeonas de España, un éxito que calificó como histórico para el club.

De cara al próximo Campeonato Regional de Edades, el club contará con la participación de dieciséis competidores en la modalidad de kata y nueve deportistas en kumite. Desde la entidad confían en que estos resultados sean solo el inicio de una trayectoria aún más destacada y mostraron su agradecimiento a Alija por el trabajo realizado al frente del equipo, así como a todas las personas que colaboran y hacen posible el crecimiento del karate bañezano.

La celebración de este campeonato reafirma la apuesta de La Bañeza por el deporte base y por la organización de eventos de relevancia regional, que además de fomentar valores educativos y deportivos generan una importante repercusión social y económica para la ciudad.