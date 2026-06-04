FÚTBOL | SELECCÍÓN
España empata en su penúltimo test hacia el Mundial
ESPAÑA 1
Joan García (Leo Román, min 73); Porro (Javi Rodríguez, min 73), Laporte (Eric García, min 46), Jon Martín (Pubill, min 59), Grimaldo (Yeremy Pino, min 46); Bernal (Turrientes, min 59), Gavi (Guerra, min 59), Olmo (Jesús Rodríguez, min 46); Ferrán (Sergio Gómez, min 46), Baena (Merino, min 68) y Borja Iglesias (Gonzalo, min 46).
IRAK 1
Basil (Hassan,min 46); Ali, Tahseen (Younis, min 62), Hashem (Sulaka, min 62), Doski (Yahya, min 61) (Saadon, min 72), Al Ammari (Yakob, min 62), Ismaeel (Iqbal, min 62), Farji (Qasem, min 61), Bayesh (Amyn, min 73), Jassim y Al Hamadi (Hussein, min 46).
Goles: 1-0, min 16: Ferran Torres; 1-1, min 27: Doski. Árbitro: Florian Badstubner (alemán). Amonestó a Bernal y Gavi por España, y a Ismaeel y Jassim por Irak. Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el estadio de Riazor ante 30.423 espectadores.
España no pasó del empate ante la de Irak (1-1) en el último ensayo antes de viajar a Estados Unidos, en un duelo plano y de escasas ocasiones, más allá de los goles de Ferran Torres y Doski en el primer tiempo. El segundo y último amistosos será frente a Perú en México.