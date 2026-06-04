Oro y plata para León en el Nacional

León es tierra de grandes pescadores. De campeones y cañas brillantes que en cualquier escenario demuestran su calidad. El podio es su hábitat y en el Nacional de Salmónidos Lance celebrado en las aguas del río Órbigo (EDS de Carrizo y Santa Marina y cotos de Villarroquel y Sardinedo) no hubo excepción.

El éxito en esta ocasión se bañó en oro y plata. A nivel individual con dos pescadores que ya saben lo que es luchar por las máximas cotas. Uno, José Manuel Juan Cifuentes, que se hacía con el título. Algo que no es extraño para él. A su derecha otro leonés, Francisco Javier Lafuente, que se hacía con la plata.

Triunfo claro del equipo autonómico por delante de Asturias y País Vasco Castilla y León se presentaba al Nacional de Salmónidos Lance como la selección autonómica con mayor número de pescadores. Ejercía también de anfitriona en la competición. Y con la vitola de favorita que ratificaba a lo largo de la competición para hacerse con el triunfo final. Con tres leoneses de los cuatro pescadores seleccionados para puntuar (José Manuel Juan Cifuentes, Julio Ramón Hernández y Juan Carlos Suárez Quiñones) y el burgalés afincado en León Carlos González, la competición situaba pronto en su sitio a los pescadores con Castilla y León marcando el paso sellando la clasificación final con el oro con 79 puestos en total.



Asturias ocupaba la segunda posición con 88 y País Vasco era tercera con 108.



Una victoria que le reportaba también al resto de integrantes del combinado la presea dorada. En este caso también a Adrián Roldán, Marcelino de la Calle, Francisco Javier Lafuente y David Álvarez.



Una nómina en la que dos de esos pescadores salían de la competición con dos trofeos para sus vitrinas. José Manuel Juan con sendos oros (individual y por selecciones) y Francisco Javier Lafuente con la plata individual y el oro por equipos autonómicos. Un balance sobresaliente que refrenda el potencial de los pescadores leoneses en la alta competición. Esta vez defendiendo también a la selección autonómica.

Ambos fueron los dominadores de una competición que se desarrollaba a lo largo de dos jornadas en las que el Ayuntamiento de Santa Marina del Rey volvía a ejercer como anfitrión.

En la primera manga Lafuente, con 18 peces (al final de la competición llegaba a los 45, la cifra más alta), se situaba en primera posición. En la segunda era el gallego Vila el que tomaba el mando seguido por Cifuentes y Lafuente.

José Manuel Juan, en el centro, junto a Francisco Javier Lafuente, izquierda, y Álvaro Lozano, derecha.

Pero lo mejor de los leoneses estaba por llegar y en la tercera pasaban a ejercer su dominio con mano de hierro con José Manuel situándose como líder. A su estela Francisco Javier. Su diferencia, salvo descalabro inesperado, dejaba casi sentenciados los dos primeros puestos. Eso sí, con Cifuentes aventajando a Lafuente. La última manga, con uno pescando en Santa Marina y otro en Sardonedo, se convertía en decisiva. Y ahí José Manuel lograba mantener su renta de cuatro puestos e incluso ampliarla para colgarse el oro por delante de Francisco Javier.