Quique Fornos, de la Cultural al Huesca

Quique Fornos jugará las dos próximas temporadas en el Huesca. El defensa de la Cultural, club al que llegaba en 2023, pone rumbo al club aragonés con el que se compromete por dos campañas.

Así lo anunciaba la SD Huesca en sus redes sociales dando la bienvenida al jugador.

Su experiencia en la categoría, la Primera Federación, ha sido el aval por el que el Huesca se decidía a incorporarlo a su proyecto.

Las salidas en la Cultural pueden seguir aumentando ya que Bicho, un jugador que la Cultural considera uno de sus pilares para la próxima temporada, aparece en el radar del Albacete de la Segunda División.